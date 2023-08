«Come avrete notato, da qualche settimana la città si è colorata di blu, e se fino ad oggi a balzare agli occhi è stato il cambio di tonalità di tanti posteggi lungo il litorale, nei prossimi giorni molti concittadini si sveglieranno con una novità. Sì, perché in piena estate sindaco e Giunta hanno deciso che era giunto il momento di "donare" 525 nuovi stalli a pagamento al Gruppo ECF - Ciotola Spa che fino al 2045 gestirà il servizio». Questa la nota del gruppo Fare Verde di Fondi in cui si rimarcano 525 parcheggi che diventano a pagamento «e si vanno ad aggiungere - si legge - ai 576 già blu, per un totale di 1.101 stalli assegnati, sia nel centro abitato che lungo il litorale: 175 nuovi stalli sono già "apparsi" in via Capratica, Ponte Baratta e Guado Bastianelli, 22 diventeranno blu in via Trento, 28 tra via Gioberti, via Pola e via Ferrari, 125 lungo la Flacca tra i distributori di carburanti Esso e Petrolgamma oltre agli ormai famosi 175 realizzati tra Foce Canneto e via Sant'Antonio che hanno lasciato tutti senza parole».

Ma l'estate, per Fondi Vera e per il gruppo di Camminare Insieme che sul problema ha fatto anche un proprio intervento, sarà ricordata anche per l'aumento delle tariffe. «La sosta oraria passa ad euro 1,20 con pagamento minimo di 0,60 centesimi.

L'abbonamento annuale per un residente tocca cifra 150 euro (a Terracina costa 60), la tariffa giornaliera nella zona mare passa da euro 5 a 8 per un aumento pari al 60%. Aumenti che non trovano alcuna giustificazione e che non sono motivati da chissà quali servizi offerti. Tutto questo mentre continua ad essere impossibile pagare il parcheggio se si è sprovvisti di monetine, e se da una parte entro il 31 ottobre la società dovrà adeguare i parcometri alla modalità di pagamento tramite App, dall'altra avrà tempo addirittura fino al 30 giugno 2024 per mettersi in regola, ovvero rispettare la normativa accettando pagamenti tramite carta di credito. Un anno per adeguarsi a norme già vigenti ovunque». Questo, per i due gruppi di opposizione, senza nessun piano strutturale ed organico per risolvere i diversi problemi di mobilità.