Una nuova esperienza proposta dall'associazione Onorato II Gaetani, che per bocca del suo presidente Michele Palumbo esprime: "grande soddisfazione per l'attività dell'Associazione Onorato II Gaetani, dopo lo straordinario successo di Guardar Lontano Veder Vicino, dove illustri studiosi fondani hanno mostrato le recenti scoperte archeologiche e bibliografiche riguardanti la città di Fondi, anche la Fondi nascosta ha raggiunto un notevole successo di pubblico, sia locali che turisti, grazie anche al patrocinio del Parco del Monti Ausoni e del Lago di Fondi. Invitiamo tutti a partecipare alla nuova vista, che assicuriamo, sarà appassionante e nuova"

Accompagnati dalla guida autorizzata Maria Eletta Carocci, si passeggerà per lo splendido centro storico di Fondi, ripercorrendo i passi del più grande teologo cristiano del Medioevo fino a scoprire il luogo dove le sue spoglie mortali riposarono, per un periodo di tempo.

Questa volta, Sabato 2 Settembre alle 20,30 in Piazza unità d'Italia, si andrà a scoprire i luoghi dove è vissuto a Fondi San Tommaso D'Aquino quando veniva a trovare la sorella Adelasia, andata in sposa a Ruggero Dell'Aquila conte di Fondi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli