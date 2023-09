Da questi mese, i residenti nel comune di Cisterna di Latina possono prenotare la visita al Giardino di Ninfa usufruendo di uno sconto sul biglietto d'ingresso, mentre la visita annuale è gratuita per i gruppi organizzati dai centri anziani comunali.

È attivo il codice sconto ad uso esclusivo dei residenti di Cisterna di Latina sul portale www.giardinidininfa.eu che dà diritto ad una riduzione del 30% (pari a €4,72) sull'acquisto del biglietto d'ingresso.

Per usufruire della agevolazione occorre registrarsi una prima volta al portale web del Giardino di Ninfa, quindi scegliere una data disponibile per effettuare la visita e procedere con l'acquisto on-line del biglietto. Al momento del check-out, comparirà la pagina sulle "Agevolazioni" dove si potrà selezionare "Sconto Residenti a Cisterna di Latina" ed infine, al momento del pagamento, inserire il codice sconto "CISTERNA30".

Non è possibile applicare più sconti all'interno di un'unica transazione, pertanto nel caso di acquisti di gruppo contenenti più visitatori e più membri aventi diritto allo sconto, sarà necessario procedere con acquisti separati.

Al momento dell'ingresso si dovrà esibire in biglietteria un documento che attesti l'identità e la residenza.

È, inoltre, consentita una visita l'anno gratuita per i centri anziani del territorio comunale di Cisterna, da svolgersi nelle giornate dal lunedì al venerdì.

Diventa, pertanto, operativo il protocollo d'intesa siglato lo scorso 2 agosto tra la Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus e il Comune di Cisterna di Latina.

L'accordo prevede, tra l'altro, la disponibilità del Giardino storico e del Monumento Naturale per ospitare attività istituzionali del Comune, la programmazione di attività culturali proposte dal Comune e didattiche per le scuole; inoltre la collaborazione per la promozione del patrimonio culturale, monumentale, ambientale e storico riguardanti il territorio, nonché la collaborazione nel reperire contributi o finanziamenti per gli interventi di manutenzione, restauro e sviluppo del Giardino e del Monumento naturale.

Si aggiungono la progettazione di iniziative turistiche integrate che coinvolgano anche Palazzo Caetani e l'area archeologica di Tres Tabernae, iniziative di studi e ricerche, borse di studio, stage formativi con il coinvolgimento dei giovani e delle scuole di Cisterna, la valorizzazione della biodiversità dei sistemi naturali e la ricchezza del patrimonio locale favorendo forme di turismo responsabile come percorsi ciclabili, a piedi, a cavallo.

«Grazie all'intesa con la Fondazione Roffredo Caetani – affermano il sindaco Valentino Mantini e l'assessore Innamorato – abbiamo adottato un monumento e dato la possibilità ai nostri concittadini di fruire di una scontistica del 30% oltre ad un ingresso gratuito per i centri anziani. Ma presto prenderanno il via anche una serie di collaborazioni per lo sviluppo del turismo e la tutela del patrimonio locale».

Tutte le informazioni sono disponibili direttamente su sito web della fondazione Roffredo Caetani nella sezione "Informazioni -> convenzioni" o direttamente all'URL www.giardinodininfa.eu/pages/convenzioni