"Nella previsione che nell'arco di 3 giorni venga ripristinata la funzionalità dell'impianto Rida di Aprilia, con regolare ripresa dei conferimenti della "frazione indifferenziata", e al fine di non aggravare il ciclo di smaltimento, il ritiro di carta e cartone è anticipato a domani (martedì 5 settembre) invece di venerdì 8 settembre". Questa la comunicazione del Comune di Sabaudia a seguito dell'incendio divampato nell' impianto Rida.

