Il personale di Customer Care di Trenitalia sarà presente nelle stazioni di Roma Termini, Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto per fornire informazioni utili per i viaggiatori. Le biglietterie delle stazioni di Roma Termini, Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto saranno regolarmente aperte secondo i consueti orari.

La riprogrammazione del servizio comporterà modifiche degli orari e l'aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

Per le tratte cancellate sarà prevista una rimodulazione dell'offerta che sarà effettuata da bus no stop da Roma Termini e da bus con fermate intermedie da Roma Ostiense.

I treni della linea FL1 termineranno la corsa nelle stazioni di Roma Tiburtina o Roma Ostiense e il servizio del Leonardo express sarà sospeso. I treni Frecciarossa da e per Fiumicino Aeroporto saranno soppressi tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli