Il progetto Campoverde, la pensilina per la fermata bus diventa un'opera d'arte In via Mediana realizzato il murales contro la violenza di genere grazie al contributo dell'associazione Arte Mediterranea, delle infioratrici e del comitato di quartiere

La Redazione 20/01/2020 19:44 letto 3 volte

Le pensiline bus diventa un'opera d'arte grazie al restyling dei volontari. Ieri infatti si è tenuta la seconda tappa del progetto di riqualificazione delle fermate bus periferiche, che questa volta ha investito la pensilina in via Mediana a Campoverde. Gli iscritti e le iscritte dell'associazione Arte Mediterranea, con il contributo degli infioratrici e di alcuni componenti del comitato di quartiere, hanno infatti realizzato un dipinto sulla vetrata della fermata: un'opera d'arte contro la violenza di genere. A dare manforte alle volontarie sono intervenute anche la consigliera della Lega Salvini Premier Francesca Renzi, la consigliera della lista Terra Fiorella Diamanti (ideatrice del progetto) e il presidente del comitato di quartiere Campoverde, Franco Vona. Le decorazioni delle strutture fanno parte di un progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere, lanciata a dicembre dalla consigliera Diamanti e recepito dall'amministrazione comunale. Il primo intervento era stato realizzato nelle scorse settimane nel quartiere Vallelata, l'idea prevede la riqualificazione di una fermata in tutte le zone periferiche.

