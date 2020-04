Saranno 169 i cittadini a ricevere il contributo per i canoni di affitto ad Aprilia, per un importo totale di 488 mila euro. In queste ore infatti il Comune di Aprilia ha pubblicato la graduatoria definitiva dei beneficiari relativi ai canoni di locazione 2019, la Regione erogherà un contributo pari al 100% del fabbisogno comunale accertato. Merito anche delle tempistiche con le quali il Comune di Aprilia ha provveduto alla pubblicazione del bando, lo scorso dicembre, e all'esame delle domande pervenute. Sulla base delle graduatorie pubblicate oggi, alla maggior parte dei richiedenti apriliani sarà concesso il contributo massimo di 3.098,74 euro. "Siamo ben lieti di portare a termine questo provvedimento proprio in un momento così delicato per molte famiglie apriliane – commenta l'assessore alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia – sui contributi per i canoni di locazione, il Comune di Aprilia si è impegnato da anni e questo ci consente oggi di sommare questo ulteriore provvedimento al contributo straordinario per gli affitti 2020, appositamente previsto per la crisi che stiamo vivendo, che è possibile richiedere compilando il form sul sito istituzionale".