PER LATINA 2032 Massimiliano Colazingari Simona Lepori

Damiano Coletta è stato rieletto sindaco di Latina. Il candidato del Centrosinistra batte nettamente l'avversario di Centrodestra Vincenzo Zaccheo. A scrutinio ancora da terminare, il vantaggio del sindaco uscente è tale da impedire un recupero dell'avversario. Nel point elettorale di Damiano Coletta è iniziata la festa per questa vittoria, molto più difficile del primo turno.

