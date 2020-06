Tutto previsto, mancava soltanto l'ufficialità. E questa, puntuale, è arrivata, a conferma che il progetto della Top Volley Cisterna, può davvero risultare vincente.

La classica cilegina è stata accuratamente posizionata sulla torta. Una ciliegina che ha un nome ed un cognome: Luigi Randazzo.

Il siciliano è il nuovo schiacciatore della Top Volley Cisterna e sarà a disposizione di coach Lorenzo Tubertini per la prossima stagione di Superlega. «Mi piacciono molto le sfide e sono estremamente motivato e carico per questa nuova avventura in una società che si è affermata nel tempo e che ora ha un progetto importante. Questo tipo di situazioni mi piacciono da morire»