Voglia di far bene e di dimostrare che quanto detto in sede di presentazione non sono chiacchiere di circostanza. A Cisterna si lavora e si suda, perché il futuro, quello immediato, è adesso e tempo da perdere non ce n'è.

Questo ed altro ancora per dire che, completata la terza settimana di preparazione, i giocatori della Top Volley Cisterna avranno ora a disposizione il weekend libero per poi riprendere gli allenamenti lunedì 3 agosto con una doppia seduta: pesi la mattina e tecnica nel pomeriggio. Tutto questo mentre qualcosa finalmente si muove. Come a dire che la luce in fondo al tunnel è finalmente chiara a tutti, anche a chi deve decidere per la prossima stagione.

La Lega Pallavolo Serie A, infatti, ha ufficializzato la formula della Del Monte® Coppa Italia di Superlega 2020/2021 a cui partecipa la Top Volley Cisterna inserita nel girone B con Ravenna, Padova e Piacenza