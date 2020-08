Ripartire insieme all'insegna del canottaggio e della canoa, discipline che hanno fatto del III Nucleo Fiamme Gialle di stanza a Sabaudia, la "culla" mondiale e olimpica di queste discipline.

Questo ed altro ancora per dire che ieri, nella splendida cornice del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è stata celebrata la giornata "Barrea e Fiamme Gialle: insieme per ripartire".

Sulle rive del lago di Barrea, nelle vicinanze della struttura comunale sita in località "Convento" e davanti ai numerosi ospiti intervenuti, a dare inizio alla manifestazione è stato il Comandante del III Nucleo di Sabaudia, Cap. Danilo Cassoni, che ha sottolineato come quest'anno, la presenza del Gruppo Nautico Fiamme Gialle a Barrea (AQ), sia stato un vero e proprio messaggio di ripartenza: «Dopo il blocco totale di tutte le attività causato dall'emergenza sanitaria per il Covid-19, devo ringraziare il Sindaco Scarnecchia per averci dato la possibilità di ripartire da Barrea e il Generale Aniello che con la sua presenza ha impreziosito il legame che è nato lo scorso anno tra le Fiamme Gialle e Barrea».

«Il Centro per le Attività Acquatiche che dall'anno scorso ospita in estate le Fiamme Gialle, rientra in una progettualità che ha trovato nel Sodalizio gialloverde un valido "supporter", capace di andare a colmare alcune criticità così da impreziosire l'intero progetto - ha spiegato il sindaco di Barrea, Andrea Scarnecchia - L'obiettivo di questa collaborazione è quello di permettere ai ragazzi di praticare sport, in particolare il canottaggio e la canoa, tra le bellezze del Parco Nazionale, educandoli al rispetto dell'ambiente e sensibilizzandoli al turismo sostenibile.

«La Pandemia da Covid-19 ha messo in crisi tutto ciò che consideravamo la normalità non risparmiando lo sport - ha spiegato il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.B. Flavio Aniello -Basti pensare ai Giochi Olimpici di Tokyo rimandati al 2021, ma anche a tutti i giovani che praticano lo sport ad ogni livello e categoria. Quest'ultimi, lontani dall'attività fisica e dalla frequenza scolastica, si sono dovuti reinventare in attività virtuali sostitutive. Essere qui a Barrea è un segnale importante di ritorno alla normalità ed è stato possibile grazie all'Amministrazione Comunale che ha voluto dare seguito ad un progetto iniziato l'anno scorso, nato dalla lungimiranza del Sindaco Scarnecchia che ha anticipato i tempi».

Ha infine concluso lanciando un'idea al Delegato Regionale Abruzzo e Molise della Federazione Italiana Canottaggio Umberto Di Bonaventura : «Nel 2022 si festeggeranno i 100 anni del Parco Nazionale e in quell'occasione sarebbe bello vedere nuovamente gareggiare delle barche di canottaggio sul lago di Barrea, in una vera e propria competizione riconosciuta dalla Federazione».

A fargli eco il Dott. Luciano Sammarone, Direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: Grazie al lago di Barrea e alla struttura comunale in località ‘Convento', questa zona è una realtà unica nel suo genere in tutta la regione Abruzzo. L'Ente Parco si rende disponibile sin da ora a partecipare ad un tavolo di lavoro per valorizzare l'attività sportiva sul lago e su tutto il territorio del Parco, al fine di creare degli atleti rispettosi dell'ambiente. Inoltre ha aggiunto: «Rringrazio il Comune per aver riqualificato un'area del Parco ristrutturando uno stabile di importanza storica, nel massimo rispetto della natura circostante. La scelta di unire il nome di Barrea alle Fiamme Gialle è una scelta vincente in quanto, il Gruppo Sportivo è simbolo di legalità e di rispetto delle regole».