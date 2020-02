Si arricchisce di nuovi ingredienti Swimming Paradise, la manifestazione di nuoto in acque libere che si svolgerà nello splendido golfo di Gaeta il 4 e 5 luglio prossimo. L'evento, in assoluta sintonia con il Comune di Gaeta sarà Plastic free, "libero dalla plastica". Mai invenzione umana difatti, si è rilevata così utile e deleteria allo stesso tempo; la plastica ha rivoluzionato le nostre vite, ma ha anche creato un inquinamento difficilmente arrestabile; per fortuna iniziano a comparire i primi comuni plastic free e soprattutto eventi come lo Swimming Paradise che, attraverso uno degli sport più praticati al mondo, lancia un messaggio tanto forte quanto ambizioso.