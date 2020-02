Acquachiara-Anzio Waterpolis 10-7 (4-0; 3-5; 3-1; 0-1)

Acquachiara Ati 2000: M. Rossa, A. Pellerano, De Gregorio Da., K. Langiewicz 1, I. Occhiello, De Gregorio Di., M. Occhiello, M. Aiello 2, M. Iula, V. Tozzi 1, S. Mauro 5, L. Briganti 1, M. Ronga. All. Occhiello Mauro

Anzio Waterpolis: M. Conti, A. Perez, L. Di Rocco, A. Goreta 4, E. Costantini, E. Schettino, G. Siani, D. Presciutti 1, F. Lapenna 2, A. Agostini, F. Lucci, J. Colombo, M. Castaldi. All. Mirarchi

Arbitri: Collantoni-Magnesia

Note: Uscito per limite di falli Iula (Acquachiara) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Acquachiara 5/8 + 2 rigori e Anzio 3/9 + 2 rigori. Ammonito per proteste il tecnico Occhiello (Acquachiara) nel terzo tempo. Spettatori 150 circa.

Prima sconfitta in campionato per l'Anzio Waterpolis che ieri pomeriggio, nella piscina di Santa Maria Capua Vetere, è stato superato per 10-7 dall'Acquachiara. Con questo risultato i campani, unitamente al Nuoto Catania, raggiungono in testa alla classifica, a quota 19 punti, la formazione di Mirarchi.