ll Centro di documentazione "Angiolo Mazzoni" di Sabaudia ha ospitato questa mattia (sabato 22 febbraio 2020) la presentazione del manifesto ufficiale della prima prima prova di Coppa del Mondo di canottaggio che si disputerà sul lago di Paola dal 10 al 12 aprile. A fare gli onori di casa, davanti ad una nutrita platea, è stato il sindaco della città delle dune, Giada Geravsi: "La nostra Sabaudia, sempre più sede naturale di importanti eventi sportivi e fucina di grandi campioni, sta conquistando un posto di prim'ordine nel comparto dello sport internazionale. E la Prima Prova di Coppa del Mondo di Canottaggio ne rappresenta la sua più alta espressione e al tempo stesso una sorta di anno zero attraverso il quale impartire una spinta incisiva a una programmazione e a un progetto integrato già in essere che mirano, per l'appunto, a fare di Sabaudia la città dello Sport per eccellenza. Questa competizione però deve essere vista anche come l'emblema di un territorio che fa squadra, che abbatte i confini fisici e amministrativi per abbracciare una opportunità di sviluppo generalizzato, non solo economico e sportivo ma anche turistico-culturale, non solo della città di Sabaudia ma anche per l'intera provincia di Latina e per tutto il territorio regionale. È per questo che non mi stancherò mai di ringraziare tutti gli Enti civili, militari e sportivi che hanno sin da subito sostenuto a vario modo e titolo il progetto Coppa del Mondo, l'Azienda Vallicola del Lago di Paola e la Famiglia Scalfati, titolare del bacino lacustre, e quanti da oltre un anno mirano dritti a quei tre giorni di aprile che vedranno la nostra comunità sotto i riflettori del mondo intero". Un messaggio, quello della Gervasi, condiviso da Regione e Priovincia, presenti a Sabaudia con il Consigliere regionale, Salvatore La Penna e con Carlo Medici, nella doppia veste di Presidente della Provincia e sindaco di Pontinia. "Questa è una grande opportunità – hanno sottolineato all'unisono – che va sfruttata in pieno. Abbiamo la possibilità, attraverso questo evento sportivo e remiero, di mettere la nostra Terra al centro del mondo. Regione e Provincia hanno sposato subito questa cosa ed oggi sono in prima linea affinché l'esame venga superato a pieni voti, ma viste le premesse non ci sono dubbi. Questa amministrazione ha fatto e sta fecendo delle grandi cose e va dato atto al sindaco Gervasi che l'aver ridato a Sabaudia una credibilità sportiva internazionale, è un qualcosa che può soltanto che giovare a tutto il territorio". Sabaudia è anche e soprattutto Gruppi sportivi militari. Con la Marina in testa, quartier generale della manifestazione: "Abbiamo lavorato in silenzio e continuiamo a farlo – ha sottolineato il Comandante Sergio La Manna – per arrivare pronti al Test Eventi di fine marzo, figuriamo a questa prima prova di Coppa del Mondo che per noi è un qualcosa di prezioso. Basta affacciarsi dal ponte per capire l'importanza dei lavori che stiamo facendo sul campo di regata, ad iniziare dalla torretta. La sinergia tra corpi militari e comune, è totale. Non potrebbe essere altrimenti vista l'importanza di questo evento per tutto il territorio. Siamo pronti e non vediamo l'ora di iniziare per dimostrare al mondo intero che Sabaudia è capace di questo ed altro dal punto di vista sportivo e remiero". Alessio Sartori, una delle icone del canottaggio mondiale, è stato l'uomo, in qualità di Assessore allo Sport del Comune di Sabaudia, che ha proposto al sindaco Gervasi, la possibiità di candidare la città delle dune ad ospitare la prima prova di Coppa del Mondo: "Stiamo vincendo una bella scommessa e inizialmente siamo riusciti a vincere la concorrenza di città importanti, già collaudate da questo punto di vista. La Fisa, però, ha scelto noi, ribadendo la propria gratitudine al nostro lavoro, consegnandoci le chiavi degli Europei Under 23 del 2022 e, soprattutto, dell'Europeo assoluto del 2024. Per noi è motivo di orgoglio e la scommessa, alla fine, verrà vinta". Si è passati, poi, prima di svelare il manifesto ufficiale, agli interventi prettamente tecnico-organizzativi del General Manager del Comitato Sabaudia 2020, Luigi Manzo e della Project Manager dell'Agenzia Tango di Terracina, chje ha il ruolo di Communication & Event Promotion, nonché di coordinamento di tutte le attività di comunicazione dell'evento, Pamela De Meo. "La macchina organizzativa sta procedendo molto bene ed il positivo riscontro avuto nei giorni scorsi con i vertici della Fisa, lo testimonia – queste le parole di Luigi Manzo – Sabaudia è un bacino molto bello, e stiamo gettando le basi affinché questa vetrina si costruisca quell'alone di credibilità, peraltro già espressa dalla Federazione Internazionale, che merita".

Poi Pamela De Meo: "Cercheremo di far ascoltare tutte le voci dei protagonisti di questo grande evento che non sono solo gli atleti, cercando di raccontarlo e farlo fruire pensando che non avremo un solo punto di vista, uno spettatore standard. Nel nostro ruolo di coordinatori delle attività di comunicazione, con tutto il team interno ed esterno all'agenzia, cercheremo di creare uno storytelling corale per costruire un brand narrativo Sabaudia 2020, accattivante e coinvolgente, rafforzando così il legame emotivo tra atleti, pubblico, visitatori, espositori, worker, istituzioni e stakeholder.

Questo approccio progettuale interpreta, anche nella comunicazione, il concetto di sostenibilità secondo un'accezione più ampia del termine contemplando anche gli impatti sulla crescita e la partecipazione della comunità". Il clou con i veli tolti al manifesto ufficiale e con le parole, in un messaggio video, del presidente del Coni, Giovanni Malagò e di quello della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale. "Splendida l'iniziativa di coinvolgere le scuole nel discorso relativo alla mascotte e alla medaglie. Un'idea fantastica che non fa altro che accrescere l'importanza di questa prima prova di Coppa del Mondo a Sabaudia. Siamo pronti a questo grande evento, viva lo sport italiano, viva il canottaggio". Abbagnale non ha fatto altro che allinearsi al pensiero del capo dello sport italiano, ribadendo come... "Sabaudia è tornata ad essere, grazie al lavoro in sinergia di Coni, Federazione, Comune, Regione e Provincia, al centro dell'attenzione internazionale. Questo sarà un trampolino di lancio per altri eventi già assegnati". Il momento finale, particolarmente toccante, con la comunicazione dei nomi dei vincitori del concorso per la Mascotte e la Medaglia vinto, rispettivamente, dal plesso scolastico di Borgo San Donato e dal Liceo Scientifico Isiss di Priverno. La premiazione dei vincitori si terrà domenica 5 aprile nella piazza del Comune a Sabaudia. A conferma del lavoro all'unisono anche e soprattutto con i comuni firmatari, erano presenti l'Assessore del Comune di Latina, Di Francia, il sindaco di Priverno, Bilancia, quello di Pontinia, Medici ed il Presidente del Consiglio Comunale di Priverno, Maria Teresa Olivieri".