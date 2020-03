Salta quindi la sfida tra Roma Vis Nova-Anzio Waterpolis in programma alle 18 a Monterotondo e valida come prima giornata di ritorno del campionato di A2 maschile. La gara si doveva giocare a porte chiuse ma alla fine la lega ha deciso che non si giocherà con un comunicato stampa.

"Tenuto conto della chiusura di molteplici impianti sportivi disposta dagli enti locali; considerata, altresì, la necessità di garantire l'uniformità dei campionati e lo sviluppo omogeneo dei vari gironi territoriali, la Federazione Italiana Nuoto dispone, fino a nuovo avviso, la sospensione dei Campionati Nazionali di pallanuoto maschile di serie A2, serie B, Under 17 A e femminile di serie A2".