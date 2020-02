Arriva da Latina, scuola Borgo Carso con Gennaro Del Prete, ma il suo cuore è giallorosso. E batte forte, molto forte. Parliamo di Riccardo Ciervo, attaccante della Primavera della Roma di Alberto De Rossi. Per lui è arrivata la convocazione nella Nazionale Under 18 allenata da Bernardo Corradi, pronta a partecipare all'amichevole con i pari età della Francia in programma il 12 febbraio alle 11 presso il Centro Tecnico Federale francese di Clairefontaine. Tra i nomi dei convocati ci sono tre giocatori giallorossi: Edoardo Bove e Filippo Tripi per il centrocampo e, come detto, il pontino Riccardo Ciervo tra gli attaccanti