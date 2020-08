Latina-Fc Messina 2-2 Latina (3-4-3) : Ciammaruconi (1' st Alonzi); Sanna (38' pt Di Emma), Allegra, G. Esposito (1' st Andrea Esposito); Mastrone (1' st Di Bartolomeo - 30' st Teraschi), Sevieri (32' st Begliuti), Barberini (1' st Garufi), Pompei (15' st Atiagli); Tortolano (40' st Calagna), Di Renzo (15' st Di Nolfo), Corsetti (1' st Alessandro Jonatan Alberto). A disp .: All.: Scudieri Fc Messina (4-4-2) : Tocci; Casella, Domenico Marchetti (16' st Camara), Fissore (30' st Guzman), Barnofsky; Ricossa, Palma (1' st Alessandro Marchetti), Bevis (39' pt Ebui), Garetto (30' st Sanchez); Carbonaro (1' st Gaspar), Coria (42' pt Gnicewicz). All.: Ernesto Marcatori: 14' pt Coria, 10' st Ebui, 15' st Andrea Esposito, 24' st Tortolano Arbitro: Terminiello. Assistenti: Domizzi e Mafrici

Andrea Esposito prima, Emiliano Tortolano una decina di minuti dopo, Ciccio con un preciso colpo di testa, il 30enne di Ostia con un bolide ad incrociare dopo aver saltato come un birillo il diretto avversario: entrambi a segno, i loro gol hanno permesso al Latina di pareggiare l'amichevole del Francioni contro l'Fc Messina, che si era portato sul doppio vantaggio con le reti di Coria nel primo tempo, Ebui in avvio di ripresa.

La prima partita al "Francioni" di questa nuova stagione agonistica coincide con un pareggio per 2-2 per il Latina 1932 di Scudieri che ieri pomeriggio, con un caldo asfissiante, ha rimediato allo 0-2 iniziale dei siciliani nella prima frazione di gioco con le reti di Andrea Esposito e Tortolano, pronti a regalare alla loro squadra il pareggio, nella terza amichevole stagionale, contro il Messina.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli