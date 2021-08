Non si poteva chiedere di più ad una squadra, il Latina 1932, ancora in fase di costruzione e con pochi giorni di preparazione, almeno rispetto al resto del plotone di serie C, sulle gambe. Alla fine i nerazzurri sono usciti a testa alta dalla Coppa Italia, condannati a Torre del Greco, in una serata calda e umida, dall'Eurogol, è proprio il caso di dirlo, di Leonetti al 24' della prima frazione. Sulla partita, bisogna dirlo, pesa come un macigno la decisione dell'arbitro, il signor Mastrodomenico di Matera, all'esordio in C, che al 36' della ripresa sorvolava su un evidente fallo di mano in area di un giocatore corallino.

IL TABELLINO

Turris-Latina 1-0

Turrris (3-4-3): Perina, Esempio, Lorenzini, Varutti, Nunziante, Bordo (21' st Franco), Tascone, Giofrè (38' st Manzi), Giannone, Santaniello (28' st Longo), Leonetti (28' st Pavone). A disp., Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Iglio, Palmucci, Pandolfi, D'Oriano. All.: Caneo.

Latina (4-4-2): Alonzi, Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao (21' st Atiagli), Tessiore, Amadio (21 st Spinozzi), Marcucci, Rossi (10' st Carletti), Di Livio (38' st Di Mino), Mascia (21' st Sane). A disp.: Cardinali, Ricci, Barberini, Teraschi, Del Prete, Pastore. All.: Di Donato.

Arbitri: Mastrodomenico di Matera (Miccoli di Lanciano e Decorato di Cosenza. Quarto uomo: Centi di Terni.

Reti: 24'pt Leonetti,

Note: ammoniti: 46' pt Nunziante (T), 9' st Caneo (All, T), 23' st Spinozzi (L), 27' st Di Livio (L), 34' st Marcucci (L), 47 st De Santis (L). Angoli 4-1 per il Latina. Recupero: 2'pt, 3'st.