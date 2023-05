L'addio era nell'aria e questa mattina è arrivato puntuale. La società di Piazzale Serratore, dopo il rompete le righe dell'altroieri ha saluto il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe che andrà al Pineto. Questa la nota del club: "Il Latina Calcio 1932 comunica che Marcello Di Giuseppe non sarà il direttore sportivo della squadra nerazzurra per la prossima stagione sportiva. La società di piazzale Serratore ha condiviso il desiderio di Marcello Di Giuseppe di cogliere nuove opportunità professionali e di avvicinarsi a casa. La società Latina Calcio 1932 ci tiene a ringraziare Marcello Di Giuseppe per l'impegno profuso in questi anni trascorsi con il club di Piazzale Serratore e augura lui le migliori fortune professionali e personali".