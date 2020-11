ROMA (ITALPRESS) – Quella dei veti “è una questione aperta ma rispetto alla quale credo che le istituzioni europee abbiano le idee molto chiare, sono fiducioso che queste ipotesi non si tradurranno sul serio in un veto. Naturalmente ci sarà un negoziato complicato, ma ho fiducia che la presidenza tedesca lo svolga nel migliore dei modi”. Lo ha detto il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo a “Futura: lavoro, ambiente, innovazione”, la tre giorni promossa dalla Cgil. (ITALPRESS).

Gentiloni "fiducioso che non ci saranno veti sul Recovery fund"

