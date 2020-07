Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - "In questi mesi abbiamo lavorato tutti insieme per far ottenere al Paese il successo di essere tra quelli più sicuri in Europa. Occorre fare in modo che le regole che ci diamo vengano rispettate, se non vengono rispettate bisogna inasprire le sanzioni. Quindi, chi arriva dai Paesi non europei deve andare in quarantena". Lo ha evidenziato il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, ospite di 'TimeLine' su SkyTg24.