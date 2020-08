Roma, 17 ago. (Adnkronos Salute) - "Individuato ai test che si stanno svolgendo all’aeroporto di Fiumicino il primo caso positivo. Si tratta di un giovane di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair". Lo comunica l'unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, E' stato "avviato il contact tracing. Ed è in corso la notifica alla Asl abruzzese. Il giovane è già stato avvisato telefonicamente e posto in isolamento".

