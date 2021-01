Le autorità britanniche hanno ordinato 100 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca-Oxford, di cui 520mila sono già disponibili. Questa settimana in Inghilterra è prevista l'apertura di centinaia di nuovi centri di vaccinazione, oltre ai 730 già esistenti.

Londra, 4 gen. (Adnkronos Salute) - Prende il via oggi nel Regno Unito la somministrazione del vaccino anti Covid prodotto dal laboratorio britannico AstraZeneca e dall'Università di Oxford. Secondo i media britannici, si tratta di un vaccino meno costoso, più facile da conservare e quindi più adatto a una campagna di immunizzazione su larga scala rispetto a quelli dei suoi concorrenti Moderna e Pfizer/BioNTech, già approvati e distribuiti in diversi Paesi.

