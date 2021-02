E' la fotografia scattata da uno studio condotto dall'Istituto superiore di sanità (Iss), in collaborazione con l'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro), l'università degli studi di Pavia e l'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Milano, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Effetto Covid sul gioco d'azzardo in Italia. Dopo un calo generale registrato durante il primo lockdown, con l'allentamento delle restrizioni si è avuta un'impennata soprattutto del gioco online. Durante il periodo di chiusura della primavera scorsa, tuttavia, è aumentato di circa un'ora il tempo passato a tentare la fortuna. E c'è chi ha cominciato a giocare proprio durante il lockdown.

Coronavirus: Iss, boom azzardo online e un'ora di gioco in più Picco con allentamento restrizioni, in lockdown calo ma alcuni hanno iniziato proprio durante chiusure

