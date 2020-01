Roma, 29 gen. (AdnKronos Salute) - Assumere la Tachipirina* (paracetamolo) per proteggersi dal coronavirus, come viene suggerito nelle ultime ore sui social, "è una fake news. Fuori dalla Cina ci sono pochi casi, poche unità. Le indicazioni dobbiamo farle dare a chi ha competenze scientifiche e la comunità scientifica è al lavoro". Lo ha assicurato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ad 'Adnkronos Live'.

