I pullman, treni speciali, ncc e taxi pronti al trasferimento dei crocieristi a Roma e nelle altre località sono fermi, vuoti, nel piazzale antistante il porto. Il sito web etrurianews.it che monitora la situazione è andato in tilt per il numero eccessivo degli accessi.

Roma, 30 gen. (AdnKronos Salute) - Una nave da crociera è bloccata a Civitavecchia a causa della febbre alta riscontrata su due passeggeri di origine asiatica, che ha fatto scattare il protocollo d'emergenza coronasvirus. A bordo è intervenuta la squadra di lavoro d'emergenza coronavirus da poco allestita dall'Asl locale, e il ministero della Salute è stato allertato. Campioni biologici dei due passeggeri sono stati prelevati e portati d'urgenza a Roma per una verifica. Migliaia di passeggeri e il personale sono ancora a bordo.

