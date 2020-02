Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - Il nome ufficiale della malattia da nuovo coronavirusè Covid-19. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel punto stampa quotidiano a Ginevra.

"Abbiamo dovuto trovare un nome che non si riferisse a una posizione geografica, a un animale, o a un individuo o un gruppo di persone. Un nome che sia anche pronunciabile e correlato alla malattia", ha spiegato il direttore dell'Oms.

Avere un nome per la malattia da coronavirus "è importante per impedire l'uso di altri sostantivi che possono essere inaccurati o stigmatizzanti - ha aggiunto Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ci fornisce anche un formato standard da utilizzare per eventuali futuri focolai di coronavirus".