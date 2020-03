Washington, 6 mar. (Adnkronos Salute) - Sono 14 i morti e 228 i casi di coronavirus negli Stati Uniti. E' quanto emerge da un bilancio della Cnn. Secondo l'emittente solo nello stato di Washington 13 persone sono morte causa della diffusione del nuovo coronavirus. Jeff Tomlin, dirigente dell'EvergreenHealth di Kirkland, ha confermato il decesso nella struttura di 11 pazienti risultati positivi ai test. In precedenza la Cnn aveva riferito anche di una 80enne morta a casa e un 50enne deceduto al Harborview Medical Center nello stato di Washington. Un'altra persona è morta due giorni fa in California.

