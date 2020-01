Per avere tutti i dettagli, aderire al progetto e partecipare al contest, basta cliccare su 'Speciale scuole' all’interno del sito soil4life.eu.

I migliori elaborati verranno diffusi e promossi attraverso una mirata campagna di comunicazione e le classi vincitrici riceveranno in omaggio un ipad pro Apple (256GB, display da 11’’) oppure, in caso di esigenze specifiche delle scuole vincitrici, la fornitura di materiale didattico di pari valore economico.

Le classi avranno inoltre la possibilità di partecipare a 'Sotto sotto…idee per il suolo', un concorso promosso da Legambiente e Crea che prevede la realizzazione e l’invio di elaborati (a scelta tra video, spot radiofonici, poster pubblicitari) per promuovere l’uso sostenibile del suolo.

E’ rivolto ai docenti che, aderendo al progetto, riceveranno un percorso didattico ed educativo improntato alla ricerca-azione in relazione alla capacità di analizzare il suolo nella dimensione ambientale e paesaggistica.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Da Soil4life un percorso formativo per le scuole. Perché il suolo diventi un argomento da conoscere e divulgare, perché gli studenti siano i docenti di una 'materia' nuova, da insegnare poi in famiglia e tra gli amici.

Soil4life, progetto per la salvaguardia del suolo approda nelle scuole

