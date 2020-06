Grande attesa a Formia, dove sabato 20 giugno partirà il casting per il nuovo film di Delio Fantasia e Kristian Franzini. Infatti, dopo l'inaspettato successo di "Chi ha rapito Leonardo Pieraccioni", Fantasia e Franzini tornano dietro la macchina da presa per il loro prossimo film girato in varie location del Sud Pontino.

«Il film tratterà di cose simpatiche e paradossali avvenute durante la fase 1 del coronavirus, - affermano i due "registi" - con alcune storie di persone apparentemente "comuni" che si intrecciano nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria, senza mai negarsi e negare allo spettatore uno sguardo critico e a volte impietoso sulla società attuale».

«Per il film ci avvarremo di attori professionisti, ma il nostro obiettivo è anche quello di affidare alcune parti a persone del luogo che siano intraprendenti, motivate e simpatiche - proseguono i due – e che vogliano mettersi in gioco in un originale e "folle" progetto cinematografico».

«Proviamo a realizzare qualcosa di divertente durante questa cosiddetta seconda fase» – dice Fantasia. - «Dopo tre mesi chiusi in casa c'è tanta voglia di svagarsi, e allora quale occasione migliore se non lasciarsi dietro la quarantena e riderci sopra? »

«Oltre al lato affettivo che ci lega al territorio – chiosa Franzini – pensiamo che il Sud -Pontino sia un grande set naturale, con una varietà eccezionale di location, capace di soddisfare le più disparate esigenze degli operatori dell'industria cinematografica in generale».

Per tutti gli interessati al casting l'appuntamento è per sabato 20 giugno dalle ore 17,30 alle ore 20,00 in Largo Paone a Formia. I due "registi" cercano uomini e donne dai 35 ai 45 anni e bambini di sesso maschile dagli 8 ai 12 anni, che dovranno ovviamente essere accompagnati dai genitori. Inoltre sono richiesti uomini che sappiano parlare nel dialetto fondano.