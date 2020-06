"Siamo tornati con la VI edizione della rassegna Libri nel Parco e siamo felici di iniziare anche quest'anno con Dacia Maraini che verrà a presentare in anteprima il suo nuovo libro Trio. Storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina". Con questo commento l'associazione "Sabaudia Culturando" dalla sua pagina Facebook annuncia l'inizio di una nuova stagione estiva all'insegna dei libri.

Ad inaugurarla sarà Dacia Maraini che quest'anno ha scelto Sabaudia per la presentazione in anteprima del suo nuovo libro che uscirà pochi giorni dopo la presentazione nella città delle dune. Ovviamente per assistere alla presentazione sarà necessario rispettare tutte le misure stabilite per il contenimento del Covid-19. L'appuntamento è per il prossimo 28 giugno alle 18.30 presso la corte comunale a Sabaudia. Con ogni probabilità i posti saranno limitati.