I Circoli Arci di tutta Italia finalmente riaprono le porte dopo il lockdown, e lo fanno in grande stile. Come il Sottoscala 9, il circolo di via Isonzo a Latina, che ha deciso di tuffarsi in un'altra avventura: quella della Stand Up Comedy.

Nasce così S9 Comedy Lab, il primo laboratorio estivo, intensivo e professionale di diattica dal vivo e in sicurezza, che si aprirà il 4 luglio. Entrando nello spcifico, si tratta di un percorso suddiviso in 3 week end intensivi per esplorare tutte le tappe che portano alla messa in scena di un monologo comico: dall'idea, alla scrittura, alla performance.

A condurre il laboratorio sarà Chiara Becchimanzi la più talentuosa comédienne originaria del capoluogo pontino diventata famosa a chiunque grazie alle sue performaces nei programmi di Comedy Central e RAI2. Attrice, regista, autrice teatrale, stand up comédienne, progettista culturale, co-fondatrice della Compagnia Teatrale Valdrada, Chiara Becchimanzi scrive, dirige e interpreta, tra gli altri, il monologo comico "Principesse e Sfumature" (Eccellenza Creativa del Lazio 2018, Premio Comedy Roma Fringe 2016), "Epic Fail", "Di Altri Demoni" e "Dionisiaca" (co-prodotti dalla Regione Lazio). Partecipa a programmi comici Rai ("Battute?") e Comedy Central ("Stand Up Comedy", "Comedians Solve World Problems"). Gira il mondo con la Compagnia Internazionale Ondadurto Teatro; è vicepresidente del Teatro del Lido di Ostia. Inventa storie da quando ricorda. Laureata in Scienze Umanistiche; diplomata all'Accademia Internazionale di Teatro di Roma. Pubblica nel 2019 "A ciascuna il suo", il suo primo romanzo, un erotico-comico sugli eccitanti disastri della precarietà affettiva.

Attraverso il corso sarà possibile esplorare generi, tecniche e stili, con l'obiettivo di sbloccare le creatività sopite e di lavorare sulla presenza scenica, sul timing e sull'interazione col pubblico. Il percorso di 30 ore avverrà durante i primi 3 fine settimana di Luglio.

Il corso avverrà all'aria aperta, nella rinnovata veste del Sottoscala9, garantendo tutti gli accorgimenti, i presidi e la distanza ottimali per svolgere il corso in totale sicurezza, senza dimenticare l'accoglienza.

Per informazioni, costi e prenotazioni, contattare il numero 348 8403122 o la pagina Facebook del Sottoscala 9 (CLICCA QUI).