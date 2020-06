Nel territorio di Sabaudia, in quella lingua dorata, azzurra e verde, dove la natura sembra aver trovato la propria dimora ideale, si svolgerà Domenica 28 giugno alle ore 18:30 presso la Corte del Palazzo Comunale la VI edizione della rassegna Libri nel Parco.

Organizzata dall'associazione "Sabaudia Culturando" e patrocinata dal Comune di Sabaudia con l'intento di valorizzare lettura, nella cornice del Parco Nazionale del Circeo, il connubio cultura e natura trova compimento in modo magistrale.



Ad aprire la giornata, moderata dalla giornalista Roberta Sottoriva e in cui interverrà il giornalista Eugenio Murrali, sarà la scrittrice Dacia Maraini, che per l'occasione presenterà in anteprima il suo ultimo libro edito da Rizzoli "Trio. Storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina".

"Siamo onorati - commenta il presidente di Sabaudia Culturando, Valentina Baccaro - del grande regalo che anche quest'anno Dacia Maraini fa alla nostra associazione, rinnovandoci la fiducia degli scorsi anni. La sua presenza a Sabaudia porta sempre con se ricordi preziosi per la nostra città!".



La rassegna, alla quale sarà possibile partecipare solo muniti di mascherina e mantenendo la distanza di un metro, per il livello degli ospiti che ogni anno partecipano all'evento, rappresenta un indiscutibile valore aggiunto per il territorio, incentivando al contempo l'interesse dei cittadini per la cultura e dei turisti per il luogo.

Chi lo desidera potrà seguire l'evento attraverso la diretta sulla pagina facebook "Sabaudia Culturando".