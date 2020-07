Un cartellone ricco di eventi, tutti da mettere a punto all'aperto e in sicurezza, approntato con "soli" trentamila euro e la collaborazione di tante associazioni e realtà locali.

Stiamo parlando dell'Estate Nettunese 2020, il carnet di manifestazioni predisposto dal Comune di Nettuno per allietare le serate di cittadini e turisti fino a settembre.

Pochi gli appuntamenti di piazza: la maggior parte degli eventi, infatti, avrà luogo fra il "Teatro Spazio Vitale" di via Canducci, il teatro "Studio 8" di via Nettuno-Velletri, il Forte Sangallo e il Sagrato del Santuario. In più, il 14 agosto ci sarà la Notte Bianca della città e degli stabilimenti balneari, mentre l'appuntamento di punta sarà il doppio spettacolo del duo comico "I Carta Bianca", in programma il 29 luglio e il 15 agosto allo Spazio Vitale.

«Veniamo da un periodo in cui pensavamo di non fare alcunché - ha affermato il sindaco Alessandro Coppola -, ma siamo riusciti a mettere su un programma decoroso, importante se comparato con la difficoltà del momento. Ho scarso merito nell'elaborazione del programma, visto che il forte merito va alla dirigente Margherita Camarda che è l'artefice di questo cartellone e all'assessore Mauro che sa muoversi molto bene nell'ambito delle manifestazioni».

E proprio il vice sindaco Alessandro Mauro ha voluto ringraziare «associazioni, albergatori, aziende vinicole, commercianti, ristoratori e Pro Loco. Abbiamo realizzato un video promozionale della città e stiamo già gettando le basi per organizzare il Natale».