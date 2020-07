L'appuntamento è fissato per il prossimo anno, stessa spiaggia, stessa isola e con la stessa voglia di crescere insieme attraverso il confronto.

Giornalisti, politici, ma non solo: ai diversi appuntamenti hanno partecipato anche imprenditori affermati, esperti, e uomini di cultura. Tutti gli incontri guidati da Nuzzi si sono svolti all'insegna del libero pensiero, del dialogo e soprattutto senza alcuna bandiera politica.

Roberto Bernabò, Barbara Carfagna, Eleonora Cozzella, Alessandro Giuli, Peter Gomez, Alessio Jacona e Francesco Piccinini hanno stimolato dibattiti e confronti pubblici con alcuni dei maggiori protagonisti della scena politica nazionale come il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e i presidenti di Regione Stefano Bonaccini, Michele Emiliano, Donato Toma e Luca Zaia.

Nella splendida ed esclusiva Isola Pontina si è concluso con successo un intenso week-end culturale, grazie alla rassegna ideata da Gianluigi Nuzzi, scrittore di successo e giornalista Mediaset. La manifestazione, che a causa delle restrizioni in vigore quest'anno si è svolta negli spazi del Grand Hotel Santa Domitilla, ha visto la partecipazione di molti giornalisti.

Idee, esperienze, conoscenza e cultura tra dialogo e confronto, Ponza d'Autore individua i cambiamenti dell'intera Penisola fornendo strumenti utili per interpretare il futuro.

