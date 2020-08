Notte di note alla Villa dei Quattro Venti. Uno splendido scenario da plenilunio farà da cornice, questa sera, a un evento musicale di alto livello che vedrà protagonisti: la soprano Rossana Potenza, la pianista Sabrina Trojse, e il violinista Andrea Casta, uno dei musicisti italiani più noti al mondo, celebre per le sue esibizioni "scenografiche" con il suo inimitabile archetto luminoso.

I tre artisti si esibiranno nello spettacolo dal titolo: "Notte di plenilunio alla Villa dei Quattro Venti". L' iniziativa che si terrà nel complesso monumentale archeologico sul promontorio del Circeo, tra il borgo e il porto, sarà la prima di una serie di eventi frutto della collaborazione tra l'azienda Micromegas e il Comune del Circeo. «La partnership – spiega il sindaco Giuseppe Schiboni – ci consentirà di ospitare eventi di livello internazionale per far conoscere la nostra realtà a un numero sempre maggiore di persone». Erminio Fragassa della Micromegas sottolineare che: «L'azienda intende fornire un contributo di esperienza per l'internazionalizzazione del Circeo, proponendo artisti di fama. Questa zona è straordinaria d'estate ma con il sindaco Schiboni vogliamo costruire un calendario che consenta al Circeo di essere vivo, dinamico e frequentato per 12 mesi l'anno, non solo durante la bella stagione».

"Notte di plenilunio alla Villa dei Quattro Venti" offrirà al pubblico, dopo molto tempo, la possibilità di gustare ottima musica dal vivo in uno spettacolo da fruire in piena sicurezza. Tutti gli eventi in cartellone saranno gratuiti. I posti per lo spettacolo di questa sera sono già stati tutti prenotati, segno dell'alta qualità del programma musicale proposto. .