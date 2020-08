Le donne in abito lungo e gli uomini altrettanto eleganti, sotto un cielo stellato hanno preso posto di fronte al palco allestito giovedì sera per la ‘Notte dei Gatti' nel suggestivo giardino contemporaneo del Comune di Latina, invece che ngli spazi del Biancoro, che ogni anno ha ospitato la manifestazione nata nel lontano 1992 da un'idea del patron Virginio Moro.

Il giornalista Rai Amedeo Goria insieme alla giornalista Alga Madìa, hanno condotto la serata presentando le eccellenze della provincia di Latina che per la loro capacità artistica e professionale si sono particolarmente contraddistinte a livello nazionale nell'ambito delle varie categorie.



I nomi dei premiati

Questi i nomi: Letteratura: Mario Rizzi, premiato da ; Cultura: Renato Gabriele; Arte/Pittura: Cinzia Pellin; Giornalismo: Roberta Sottoriva. Giornalismo d'Inchiesta: Graziella Di Mambro; Testata online: Marco Cusumano; Medicina: Luc Colemont per il prezioso lavoro svolto per la cura e la prevenzione dei tumori al colon; Cinema/Regia: Stefania Capobianco; Cinema/Attrice: Elisa Visari; Teatro: Giovanni Pannozzo. Premio People al magistrato Luigia Spinelli insignita del Premio speciale per l'impegno decisivo profuso per la lotta alla criminalità organizzata; Premio Speciale: Giorgio Casati insieme all'infermiere Valentino Coppola. Musica: Luca Velletri; Imprenditoria: Ottica Adinolfi dal 1935. Sport: Simone Paniconi; Moda: Debora Micci; Bellezza: Francesca Luna.

I riconoscimenti sono stati assegnati alla presenza del Sindaco di Latina, Damiano Coletta e di altre cariche istituzionali.