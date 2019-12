Sabato 21 dicembre la città di Latina, dalla ztl alle vie limitrofe, non dormirà fino alle 24.00 in occasione della notte bianca. Tutti i negozi e gli stand dei mercatini rimarranno aperti offrendo ai cittadini la possibilità di fare gli ultimi acquisti di Natale.Vero protagonista di quest'anno sarà infatti lo shopping, motivo per cui si è scelto di non organizzare eventi collaterali alla manifestazione.L' iniziativa ha un'importanza davvero significativa nell'ottica economica della città, perchè incentivare gli acquisti implica aiutare i commercianti del centro e gli imprenditori locali, ha spiegato il Presidente Confcommercio di Latina, Valter Tomassi: «Dopo un anno - ha aggiunto nella sua lettera ai soci - non certo facile, che ha visto soffrire gran parte delle attività, guardiamo con fiducia al futuro che ci aspetta, consapevoli delle nostre capacità imprenditoriali e coscienti che tutti insieme, investendo sul nostro territorio, riusciremo a far decollare la città capoluogo di una provincia dalle meraviglie ineguagliabili e dall'eccellenze stimate».Un invito rivolto anche alla popolazione, affinché... "non dorma", e si ritrovi nel centro cittadino per lo shopping ma anche per la voglia di stare insieme e vivere la città