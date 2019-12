La settimana pre-natalizia offre una serie di appuntamenti di vario tipo. A Ventosa di Santi Cosma e Damiano è in programma il Presepe Vivente, che vedrà tra i protagonisti gli studenti dell'Istituto Rossi. L'evento è per oggi alle ore 17, voluto fortemente dalla dirigente scolastica Rosalia Marino, che si è avvalsa della collaborazione dei docenti Claudio Mallozzi e Mario Vellucci. Venerdì, alle 18,30, presso la parrocchia Sant'Antonio di Campomaggiore di Santi Cosma e Damiano, coro natalizio a cura degli alunni delle scuole di secondo grado, coordinati dalle docenti Antonietta Di Massa, Miriam Viscione e Antonio Tomao. Il Castello baronale di Minturno, domani ospiterà lo spettacolo teatrale "Incanto di Natale al castello". Lo spettacolo, realizzato per il progetto teatro presso l'istituto Mater Divinae Gratiae di Gianola, è una libera interpretazione di tre opere: "Nightmore before Christmas", "A Christmas Carol" e "Natale in casa Cupiello". Sarà un viaggio di emozioni, sentimenti e riflessioni. A curare la regia è Maria Frate, che si avvarrà delle coreografie di Elena Pignatiello; il tutto si svolgerà grazie alla collaborazione del corpo docenti, delle suore e di Angela Lewandowska. A Scauri, nell'ambito del Natale al Borgo e al mare, sabato (ore 20) presso il Palaborrelli, esibizione degli allievi della scuola di danza Eskara, mentre alle 19,30, presso la parrocchia Immacolata di Scauri, concerto di Natale dei bambini del catechismo. Domenica 22, dalle 9,30 in poi, Babbo Natale in vespa, manifestazione organizzata dal Vespa Club Scauri guidato da Modesto Forte. Il raduno è previsto in piazza Marco Emilio Scauro. Alle ore 10, alla darsena Flyng, arrivo di Babbo Natale in barca con consegna di dolci ai bambini, poi protagonisti di una piccola regata. Una iniziativa organizzata dalla Lega Circolo Navale Velico di Scauri. Nel pomeriggio, presso il salone della parrocchia di Santa Maria Infante, animazione per i bambini.