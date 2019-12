Si terrà questa sera, 19 dicembre, alle ore 18.30, presso il grande salone al piano terra di Villa Corsini Sarsina, il" Concerto di Natale" a cura della Corale Polifonica Città di Anzio, reduce dal grande successo riscosso sul prestigioso palco dell'Ariston di Sanremo, in occasione dell' evento "Atom Heart Mothe" deiPink Floyd Legend,

Il concerto, ad ingresso libero, è inserito negli eventi natalizi messi a punto dall'assessore Laura Nolfi, in collaborazione con il sindaco, Candido De Angelis e con l'Amministrazione Comunale. <<Da Villa Sarsina>> - afferma Laura Nolfi - << è partito il viaggio artistico di un magnifico gruppo di cittadini, protagonisti nei teatri più prestigiosi d'Italia ed in Europa, di importanti performance canore. Grazie ancora per la passione e per l'impegno nel promuovere la nostra Città>>.