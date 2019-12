Dalla medicina alla storia, con un unico filo conduttore: la Marina Militare Italiana. Verrà presentato, il prossimo sabato 21 dicembre alle ore 17.30, presso la Casa del Combattente di Latina in Piazza San Marco, il libro d'esordio del Professor Stefano Savino: "La Decima Mas a Littoria". L'autore, nato a Lucca, si è laureato con lode in Medicina a Roma e ha poi trascorso due anni nella Marina Militare come ufficiale medico prestando servizio nel Comsubin. Questa tappa, fondamentale nella sua vita, ha fatto scattare in lui la passione per la storia della Marina Militare. Alla meticolosa ricerca delle notizie che riguardavano le vicende militari, soprattutto quelle inerenti la Regia Marina, ha affiancato, un'attività spasmodica di collezionismo. Negli anni, Stefano Savino ha raccolto cimeli di ogni tipo: volantini documenti divise, fregi, elmetti e molto altro ancora; materiale che è alla base dell'accurata pubblicazione documentaristica che verrà presenta in anteprima nel capoluogo. La città di Latina è un'altra tappa del suo viaggio. L'autore, dopo essere stato all'Università di Harvard quale vincitore di una borsa di studio in Neurochirurgia, dopo aver conseguito una seconda specializzazione in Neurologia e aver lavorato per molto tempo al San Filippo Neri di Roma, ha deciso con spirito "pionieristico" di accettare l'incarico di primario del reparto di Neurochirurgida nell'ospedale di Latina Santa Maria Goretti. Proprio a Latina, grazie al suo lavoro ha avuto modo di approfondire le tracce, i luoghi e le gesta degli uomini dei "Mas" (acronimo di Motoscafi Anti Sommergibile), che il poeta D'Annunzio trasformò nell'espressione "Memento Audere Semper", in tutta la provincia. Le vicende dei marinai della Decima, la loro storia, i loro oggetti, le caratteristiche che li contraddistinguevano, i loro slogan e documenti, sono stati scandagliati dall'autore in maniera scientifica.

L'autore ha deciso di dare vita alla pubblicazione per lasciare tracce delle loro gesta sul territorio. Stefano Savino ha dato vita ad un'opera estremamente esaustiva sulla loro presenza nella provincia di Latina (allora Littoria). Un viaggio alla ricerca delle gesta dei marinai della Decima che è durato circa 12 anni e che certamente non deluderà i lettori. Il libro sarà presentato al pubblico dall'avvocato Simone De Liginio e dall'avvocato Cesare Bruni che insieme intervisteranno l'autore. L'evento è ad ingresso libero.