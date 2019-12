n luoghi ricchi di storia e di fascino come Sermoneta, la magia del Natale è ancora più forte e coinvolgente: ecco uno dei tanti motivi per non mancare ai prossimi appuntamenti in programma nello splendido paese da oggi a fine dicembre, nell'ambito della manifestazione "Presepi e musiche nel borgo. Le feste delle meraviglie" finanziato dalla Regione Lazio. Si comincia alle 18 di oggi nella bellissima e suggestiva chiesa di San Michele Arcangelo, dove si esibirà un Ensemble composto da percussionisti del Conservatorio "Ottorino Respighi" di Latina. Domani alle 17 il Centro civico di Monticchio ospiterà, nell'ordine, la celebre commedia di Eduardo De Filippo "Natale in Casa Cupiello", e la presentazione di due libri: "Lo spazio del cuore" di Giovanni Pacella e "Ncopp' a chelle che succede" di Joela Pinto. Sempre nella giornata di domani inoltre presso la chiesa di San Tommaso d'Aquino, con inizio alle 19, si terrà il Concerto di Natale eseguito dalla Banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal maestro Michele Secci. Il week end di festa si concluderà domenica 22 con la presentazione alle 16 nella chiesa di San Michele Arcangelo, nel centro storico, del libro "Il destino delle stelle" di Angela Mastrone, e un concerto di brani di musica popolare a cura dell'Associazione Maggio Sermonetano. Mentre alle 17 nel Centro commerciale Sermoneta Shopping Center ci sarà una seconda presentazione del libro di Giovanni Pacella "Lo spazio del cuore".

Dopo una breve pausa in coincidenza proprio con il giorno di Natale, l'articolata manifestazione riprenderà sabato 28 dicembre alle 16 nel salone parrocchiale San Domenico Savio di Doganella di Ninfa con il concerto del coro Antica Setia, mentre al Centro civico di Monticchio alle 17 prenderà il via lo spettacolo "Il Natale e l'Epifania dei bambini"; a seguire presentazione della fiaba "La bella Ninfa" di Beatrice Cappelletti.

In occasioni come queste il centro storico di Sermoneta sarà come sempre un grande spazio espositivo a cielo aperto, con decine di presepi realizzati dagli artigiani locali allestiti in ogni angolo del paese, nelle chiese, tra le abitazioni e nelle nicchie caratteristiche dell'architettura del luogo. Naturalmente la partecipazione a ogni evento in programma è libero e gratuito: residenti e turisti, bambini e adulti, sono invitati a partecipare a queste iniziative, per un Natale ancora più bello.