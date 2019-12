Lavori in Corso offre una stagione con tanta musica live, il locale di Latina tutte le domeniche alle 17,30 ospita sul palco musicisti del panorama jazz, trasformandosi in un intimo club di Brooklyn. Il prossimo 29 dicembre il pianista Leonardo Borghi, accompagnato da Nicola Borrelli al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria, chiuderà il 2019, ma la rassegna "52nd Jazz Winter" ripartirà con altri quattordici appuntamenti musicali, allietando il nuovo anno con artisti nazionali ed internazionali che si alterneranno sul palco per regalare agli amatori del genere del capoluogo l'opportunità di ascoltare tutte le domeniche pomeriggio, dal 5 gennaio fino al 5 aprile, suoni, ritmi ed armonie di raffinata ricercatezza musicale. L' apertura del programma 2020 della rassegna 52nd Jazz, sarà affidata al contrabbassista Ron Seguin Quartet. Il 12 gennaio, sempre alle 17.30, salirà sul palco il Roundsquare Quartet, e a seguire, il 19 gennaio, sarà la volta del chitarrista Andrea Molinari con la sua band.

Il 26 gennaio lo straordinario quintetto formato da Tom Kirkpatrick alla tromba, Nicoletta Manzini al sax, Luciano Fabris al piano, Nicola Borrelli al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria, renderà omaggio al maestro della tromba Charlie Parker. Il 2 febbraio ad esibirsi saranno gli Urban Boogaloo che cederanno poi il palco, domenica 9 febbraio, al quintetto, del chitarrista Enrico Bracco. Domenica 16 febbraio il duo Metrò del fisarmonicista Cristiano Lui e del chitarrista Stefano Ciotola and Friends presenterà "20 Anni in viaggio". Il 26 febbraio il quartetto guidato da Francesco Bruno presenterà "Blue Sky above the dreamers", mentre il primo marzo ad annunciare l'atmosfera primaverile sarà il trio Jacopo Ferrazza con "Theater". Ad omaggiare le donne, domenica 8 marzo, sarà invece il pianoforte di Mike le Donne, accompagnato da Paolo Recchia al sax alto, Esssiet Essiet al contrabbasso e Joris Judlialla batteria. Domenica 15 marzo sarà la volta degli Hot Jambalaya, mentre il 22 marzo S.J.Quintet, con alla guida Giovanni Silvia, suonerà i più grandi successi di Al Jarreau.Il 29 marzo un ospite d'eccezione: il pianista Andrea Rea, accompagnato da Daniele Sorrentino al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria. La chiusura della rassegna domenica 5 aprile sarà affidata al sax di Michael Rosen.