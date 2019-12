Piazza del Popolo si trasforma in un grande teatro all'aperto. Si avvicina la notte di San Silvestro e sul palco approderanno Lillo e Greg con la band originale con la quale hanno iniziato la loro carriera: i "Latte e i suoi derivati". Un live scanzonato, dell' umorismo nonsense e tanta simpatia accompagneranno la città verso la mezzanotte. Lillo e Greg hanno sottolineato che il concerto vuole essere un omaggio alla Città: "Subito dopo Roma è stata forse la gente pontina a volerci più bene". Con i due "frontmen" sul palco Paolo Di Orazio, Fabio Taddeo, Attilio Di Giovanni e Ingo Marco Schwarz. Si parte intorno alle ore 23, poi pausa brindisi, e nuovo inizio con la seconda parte dello show che sarà totalmente gratuito.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli