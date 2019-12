A Formia un ricco programma di eventi per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo. Si farà festa grande in piazza, sotto la Torre di Mola a partire dalle 23.30 fino alle 5 del mattino. Sul palco ci sarà il chitarrista Marco Viccaro "Bucalone", l'One Man Band, il polistrumentista, vincitore quest'anno del Sanremo Rock. Il primo gennaio, invece, alle 17:00 nella Chiesa dei Santissimi Lorenzo e Giovanni Battista si terrà il gran Concerto di Capodanno, organizzato dall'associazione Atopon (di cui è direttrice artistica Marianna Rossie), si esibirà la Rome International Orchestra diretta dal Maestro Giorgio Proietti con 40 elementi che eseguiranno le composizioni di Strauss tipiche della tradizione viennese. Con "Formia… il 31 in Musica", evento voluto dal neo presidente della Pro Loco Renato Lombardi, dalle 12:00 del 31 fino alle 2.00 del primo gennaio si terranno numerosi momenti di svago, dove protagonista sarà appunto la musica.