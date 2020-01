Si terrà sabato alle 16.00 a Cori, nella suggestiva cornice della Sala Conferenze del "Museo della città e del territorio" in via Giacomo Matteotti (complesso monumentale di Sant'Oliva), la presentazione del libro di Filippo Cannizzo "Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese". Il libro è già vincitore di due premi: il premio nazionale "Per la Filosofia" 2018 e il premio internazionale "Scriptura" 2019. «Il libro - si legge nelle note di presentazione - racconta di un viaggio attraverso la fragilità della bellezza dell'Italia, fra difficoltà e possibili soluzioni, proponendosi di indicare una strada possibile da percorrere per dare un futuro al Bel Paese: la via tracciata dalla bellezza della penisola italiana. Bellezza intesa come un elemento vivo, diffuso, presente in Italia. Bellezza come condivisione, cura dell'arte e della cultura, sostenibilità ambientale. Bellezza come possibilità di progresso, di crescita e di lavoro per il paese. Per ciascuna delle questioni affrontate nello sviluppo della narrazione vengono proposte delle possibili soluzioni, concrete e suffragate da studi specifici sui singoli temi». Ad introdurre i relatori sarà la professoressa Laura Nanni: Seguiranno gli interventi del sindaco Mauro De Lillis e dell'assessore Paolo Fantini.