La Romberg Arte Contemporanea di Latina si prepara ad ospitare un nuovo evento nell'ambito della rassegna "Carte d'identità" curata da Italo Bergantini e Gianluca Marziani. Sabato 18 Gennaio, alle ore 17.00 avrà luogo il il vernissage della mostra "52 Hertz" . L'artista Lucia Gangheri, attraverso 15 opere, una scultura in 3D e un video, presenterà il suo nuovo progetto. L'artista napoletana, dal 1983 espone i suoi lavori in molteplici mostre personali e collettive.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli