Sabato 18 gennaio, alle ore 22.00 il palco dell'ex mattatoio ospiterà il cantautore e polistrumentista Andrea Biagioni. L'artista con il suo nuovo album "Pranzo di famiglia" è tornato sulle scene discografiche dopo la partecipazione alla decima edizione di X Factor e Sanremo Giovani 2018. Si tratta del primo lavoro completamente in italiano del cantautore, un disco che mescola con sapienza di arrangiamenti sonorità pop, folk e blues. Nelle canzoni dell'album Andrea Biagioni si confessa nelle sue debolezze e nei suoi punti di forza con il linguaggio intimo e confidenziale di chi si racconta ai propri affetti in un momento di raccoglimento, come quello di un pranzo in famiglia.«‘Pranzo di Famiglia' è un racconto autobiografico, un viaggio attraverso lo sguardo di un bambino ormai grande, che voltandosi indietro affronta e rivede con occhi diversi il suo passato. Ogni traccia dell'album - spiega rappresenta un momento della mia vita, racconta periodi chiave della mia crescita personale, fatta di fasi di fragilità emotiva alternate a momenti di gioia e risalita». L'inizio del concerto è fissato per le ore 22. Ingresso 5 euro riservato ai soci Arci.