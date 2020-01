Ad Anzio anche quest'anno, per l'undicesima volta consecutiva, le celebrazioni per commemorare l'anniversario dello Sbarco saranno aperte dall'inaugurazione della mostra "Bandiere sul Mare", allestita nei locali dell'Ufficio circondariale marittimo.

Il taglio del nastro è previsto alle ore 11 di domani, giovedì 16 gennaio 2020, alla presenza del comandante del porto - il tenente di vascello Luca Giotta -, del sindaco di Anzio Candido De Angelis e di tutte le autorità civili, militari e religiose di Anzio e Nettuno.

L'esposizione, vale la pena ricordarlo, è curata dall'associazione "Warriors at Anzio", rappresentata da Giuseppe Tulli, in collaborazione con l'Ufficio circondariale marittimo di Anzio, con l'ufficio Comunicazione istituzionale e promozione turistica del Comune e con l'apporto del luogotenente in congedo Domenico Tenace.

«Ringrazio Pino Tulli e gli amici dell'associazione Warriors at Anzio per il lavoro svolto, con passione ed amore per la città - ha affermato l'assessore Laura Nolfi -. Le scuole di Anzio, di ogni ordine e grado, visiteranno la mostra e saranno attivamente coinvolte nel programma delle celebrazioni».