Ad ispirare il nome del gruppo è stata una canzone del cantante e chitarrista Simone Sabatino. Da lì è nata l'idea di chiamare i musicisti che lo accompagnano sulle scene musicali, la banda dei Santi e dei delinquenti, una formazione che sebbene giovanissima si è già fatta conoscere nell'ambiente romano e oltre, con grandi apprezzamenti da parte della critica di settore. Sabatino, affiancato da Andrea Montecalvo al basso, Luca Teson alla chitarra elettrica e Line Masithela alla batteria, giovedì prossimo si esibirà per il pubblico di Latina, in una di quelle serate speciali settimanalmente ospitate dall'Irish Pub Doolin di via Adua. Un progetto vincente quello che ha dato origine al gruppo, costruito dallo stesso Simone insieme ad Andrea Montecalvo, personaggio ben noto anche nel ruolo di manager e bassista del songwriter americano Joe D'Urso con il quale insieme a Damiano Minucci alla chitarra e Marco Ferri alla batteria, collabora con la formazione "The Italian Job" nei tour europei di D'Urso. È stato proprio un live di D'Urso a diventare occasione d'incontro per Andrea e Simone, inzialmente insieme come duo, che può vantare la soddisfazione di un premio prestigioso, ottenuto da Sabatino nell'ambito del Concorso Musicale Nazionale "Premio InCanto" per la "Miglior Performance" presso l'Asino che Vola della Capitale. Un locale conosciutissimo, che il 26 febbraio ospiterà sul palco l'intera band per un live che saprà emozionare. A legare Simone e Andrea è il Rock Americano, una passione per entrambi che in diverse interviste hanno dichiarato: "Cantiamo in italiano per fare arrivare chiari i messaggi che la musica può mandare, ma ci piace suonare in americano".La serata al Doolin per Sabatino e la Banda dei Santi e dei delinquenti, è un modo per esibirsi in un ambiente dove ci si sente a casa, tra amici."Un locale - ci dice Montecalvo - del quale andare orgogliosi". Tra ottime birre da sorseggiare e un repertorio da gustare in quanto a ritmi e parole, la data di giovedì 23 andrebbe segnata in agenda. Esserci sarà un vero piacere.